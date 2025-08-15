15/08/2025
Fronteira entre Brasil e Bolívia será fechada neste domingo para eleições no país vizinho

A decisão faz parte do protocolo eleitoral da Bolívia

A travessia de fronteira entre Brasil e Bolívia, no município de Epitaciolândia (AC), será interrompida neste domingo (18) das 0h às 20h, devido às eleições gerais no país vizinho. A medida foi anunciada por autoridades bolivianas e abrangerá todo o período de votação.

O fechamento faz parte do protocolo para as eleições do país/Foto: Reprodução

O bloqueio temporário ocorrerá na chamada “tranca”, ponto de ligação entre Epitaciolândia e Cobija, capital do departamento boliviano de Pando. Durante a restrição, apenas casos emergenciais autorizados poderão realizar a passagem.

De acordo com o protocolo eleitoral da Bolívia, o fechamento da fronteira tem o objetivo de garantir segurança, logística e organização do pleito. Moradores e comerciantes que utilizam o acesso foram orientados a se programar para evitar transtornos.

PUBLICIDADE
