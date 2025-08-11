Três novos projetos financiados pelo Fundo Amazônia vão injetar R$ 46,6 milhões em iniciativas no Acre, contemplando ações de acesso à água potável, restauração florestal e incentivo à agricultura familiar voltada para a alimentação escolar. O anúncio foi feito pelo Governo Federal na última sexta-feira (8).

O maior investimento, no valor de R$ 23,99 milhões, será destinado ao projeto Amazônia na Escola: Comida Saudável e Sustentável, que vai priorizar o fornecimento para a rede pública de ensino no estado com a produção e o consumo de alimentos oriundos da agricultura familiar, comunidades indígenas e povos tradicionais.

Já o programa Restaura Amazônia viabilizou a recuperação de 1.200 hectares de áreas degradadas na Reserva Extrativista Chico Mendes. A SOS Amazônia ficará responsável por 200 hectares, com investimento de R$ 6,1 milhões, enquanto a Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil atuará em 1.000 hectares, aplicando R$ 5,5 milhões. As diferenças de custo estão relacionadas às técnicas de recuperação adotadas por cada instituição.

Outra frente de investimento é o projeto Memorial Chico Mendes – Sanear Amazônia, que contará com R$ 9 milhões para levar tecnologias sociais de abastecimento a 282 famílias de comunidades tradicionais. A iniciativa prevê acesso à água de qualidade, uso na produção de alimentos e geração de renda.

Criado em 2008, o Fundo Amazônia é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). É considerado o principal mecanismo de cooperação internacional para financiar ações de preservação na Amazônia Legal. Desde sua criação, aprovou R$ 5,6 bilhões para 133 projetos, com desembolsos de R$ 2,7 bilhões até junho deste ano.

No Acre, os recursos já somam R$ 260,8 milhões, sendo R$ 155 milhões liberados a partir de 2023. Os projetos alcançam todos os 22 municípios, 25 das 31 terras indígenas e 17 das 21 unidades de conservação, combinando combate ao desmatamento e promoção de atividades sustentáveis.