Gefron apreende 45 kg de skunk e arma de fogo em operação no Acre

O Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), prendeu um homem e apreendeu cerca de 45 quilos de skunk e uma espingarda durante ação realizada na tarde de sexta-feira (29), em Assis Brasil, cidade acreana localizada na fronteira.

Gefron apreendeu dinheiro e drogas/Foto: ContilNet

Segundo a corporação, a droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 453 mil. O entorpecente, conhecido como “supermaconha”, possui alto teor de THC e baixo nível de CBD, o que potencializa seus efeitos e aumenta o risco de dependência.

A ocorrência integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo do Acre. A iniciativa tem como objetivo intensificar o combate a crimes transfronteiriços.

O GEFRON reforçou que as ações seguem concentradas em pontos estratégicos, consolidando a atuação do grupo no enfrentamento ao tráfico e ao contrabando na região de fronteira.

