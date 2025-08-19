Gladson e Mailza marcam presença na convenção do Progressistas que lança federação com União Brasil em Brasília

O Partido Progressistas realizou na manhã desta terça-feira, 19, sua Convenção Nacional do Progressistas (PP), no auditório Petrônio Portela, em Brasília, antes do evento que vai formalizar a Federação União Progressista. O evento contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, e da vice-governadora Mailza Assis, além de outras lideranças acreanas, como o deputado federal Zezinho Barbary e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior.

Durante a convenção, lideranças nacionais ressaltaram o fortalecimento do partido e o processo de diálogo que resultou na formação da Federação União Progressista (UP), em parceria com o União Brasil. A formalização oficial da federação ocorrerá ainda nesta tarde, em convenção conjunta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância do momento histórico para o país e para o Acre. “Hoje estamos na convenção nacional do nosso Partido Progressistas, quero agradecer a presença de todos, especialmente da nossa bancada do Acre, nosso governador, nosso deputado federal, nosso presidente da Assembleia e nosso vice-presidente no Estado, Lívio Veras. Foi um momento importante, um marco na história do Progressistas e também na história do Brasil. Discutimos saídas para um momento tão crítico que o país vive. Com a federação junto ao União Brasil, estaremos ainda mais fortes para lutar por um Brasil mais próspero e digno para a nossa população. Estejamos juntos por um Acre melhor e por um Brasil melhor”, afirmou.

O governador Gladson Camelí ressaltou a força política do partido e a necessidade de união em favor da população. “Esse fortalecimento do Progressistas é fundamental para diminuir desigualdades e gerar emprego e renda para a nossa população”, declarou.

Lideranças nacionais ressaltam protagonismo do PP

O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, destacou o diálogo interno que viabilizou a federação com o União Brasil, ressaltando que a união tornará a UP a maior força política do país.

“A União Progressista será a maior força política em todos os níveis do Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. É a hora do Brasil. E não posso deixar de destacar o exemplo de união dado por lideranças como a nossa vice-governadora Mailza Assis, que seguirá como referência para os progressistas em todo o país”, disse Nogueira.

A presidente nacional do Mulher Progressistas, deputada Iracema Portela, reforçou o avanço da presença feminina na política e projetou que 2026 será o ano da mulher progressista.

O deputado federal Arthur Lira lembrou que a federação vai dar sustentação a reformas estruturantes e garantirá equilíbrio político sem extremismos.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) comemorou a filiação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Progressistas. “Hoje é um dia muito feliz, porque agora o nosso governador Eduardo Riedel passa a integrar as fileiras do Progressistas. Um gestor que tem feito um trabalho de excelência em Mato Grosso do Sul e que chega para somar forças ao nosso partido. Essa filiação fortalece ainda mais a nossa presença nacional e mostra que estamos preparados para os grandes desafios do Brasil”, afirmou Tereza Cristina.

O governador Eduardo Riedel, ao se dirigir à convenção, destacou o propósito de sua chegada ao partido.

“O Brasil vive um momento crítico de decisão sobre os seus rumos. Me sinto confortável em ingressar no Progressistas, um partido que carrega valores que aprendi a cultivar na minha vida pública. Venho para contribuir com determinação e propósito”, disse Riedel.

Expectativa para a tarde

Na parte da tarde, o Progressistas e o União Brasil realizam a convenção conjunta que oficializará a Federação União Progressista (UP). A aliança será a maior força política no Congresso Nacional e promete ter papel central nas eleições de 2026, com reflexos em todo o Brasil e também no Acre.