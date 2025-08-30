Gladson monta em cavalo e participa da cavalgada de abertura da Expo Xapuri: “Sabadou”

O governador Gladson Cameli marcou presença, neste sábado (30), na tradicional cavalgada que antecede a Expo Xapuri 2025, no município de Xapuri. O evento, que reuniu cavaleiros, amazonas e a comunidade local, abriu de forma simbólica a programação da feira agropecuária, que acontece entre os dias 4 e 7 de setembro.

Gladson monta em cavalo e participa da cavalgada de abertura da Expo Xapuri/Foto: Redes sociais

Cameli subiu em um cavalo e percorreu as ruas ao lado do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e de outras autoridades municipais e estaduais, acompanhando de perto a celebração que já faz parte da cultura do município.

Em suas redes sociais, o governador destacou a importância da festa e parabenizou a organização do evento.

“Sabadou marcando presença na cavalgada da Expo Xapuri 2025. Parabéns, prefeito @maxsuelmaia_, por essa linda festa!”, escreveu.

VEJA O VÍDEO:

