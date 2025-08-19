19/08/2025
Gladson publica demissões, exonerações e novas nomeações no Diário Oficial; veja lista

Exonerações a pedido ocorreram na Sesacre por posse em outros cargos

O governo do Acre tornou públicas, no Diário Oficial desta terça-feira (19), diversas movimentações no quadro de servidores estaduais. Entre as medidas, estão demissões, exonerações, licenças e nomeações que atingem secretarias e órgãos de diferentes áreas.

Exonerações a pedido ocorreram na Sesacre por posse em outros cargos/Foto: Reprodução

No setor da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) registrou a demissão de Elzemar Souza da Silva, do cargo de agente de saúde pública, de José Buriti de Souza, que ocupava a função de agente administrativo, de Betania Teixeira de Lira, enfermeira, de Clivania Maria Pimentel da Costa Lemos, técnica em enfermagem, de Maria da Conceição de Oliveira, auxiliar de enfermagem, de Verônica da Silva Gonçalves, também técnica em enfermagem, e de Vanderson da Silva Duarte, agente administrativo.

Já na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), foram desligados Caio Cesar de Sousa Lima, professor P2 de 30 horas, José Orlando Machado Filho, professor PS1 de 25 horas, e Francisco do Nascimento França, professor P2 de 30 horas. Além deles, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) oficializou a saída de Maria do Carmo Pereira dos Santos Nogueira, técnica em contabilidade.

O Diário Oficial também trouxe exonerações a pedido de servidores da Sesacre. Entre os nomes estão Fábio Torchi Esteves e Evelyn Batista Marim, ambos agentes administrativos, e Erika Montefusco Portela, assistente social. Todos deixaram os cargos por posse em outra função considerada inacumulável. Além disso, foi publicada a exoneração de Janaina Araújo Furtado Acioly, que ocupava cargo em comissão na referência CAS-7.

Na área militar, dois integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre pediram licença de suas funções. Foram eles o 2º sargento Marcelo Ícaro Souza dos Santos e o 2º sargento Leandro Parente de Oliveira.

Por outro lado, o governo realizou novas nomeações para cargos estratégicos. Na Sesacre, Jacinta Nascimento foi nomeada gerente de Assistência à Saúde da Unidade Mista de Santa Rosa do Purus. Na Polícia Civil, assumiram cargos Maria Illa Martins Moura, em comissão na referência CAS-1, e Cleinton Alves do Nascimento, na referência CAS-5. Já na Secretaria de Meio Ambiente (Sema), a escolhida foi Ana Carolina da Silva Fontinele, nomeada para cargo em comissão na referência CAS-3.

Além das nomeações, houve também designações temporárias. A secretária adjunta Amanda da Costa Vasconcelos foi designada para responder interinamente pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) entre os dias 18 e 21 de agosto. Da mesma forma, Luciano de Souza Ferreira foi indicado para responder pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) no período de 20 a 26 de agosto, em razão da ausência do titular da pasta.

VEJA NA ÍNTEGRA

demissoes

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

