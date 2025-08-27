27/08/2025
Gladson publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta quarta; confira

Mudanças atingem Sesacre, Sete, Secom, Juceac, Sejusp e Seplan

O governo do Acre divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (27) uma série de mudanças envolvendo nomeações, exonerações e designações em diferentes secretarias e órgãos estaduais.

Na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), foi exonerada Cristiane Viana Ferreira do cargo em comissão CAS-4, enquanto Michelson Frota Barbosa assumiu a mesma função. Além disso, a servidora Elis Regina da Silva Pinheiro, que ocupava cargo no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), teve sua lotação alterada para a Sesacre.

Mudanças atingem Sesacre, Sete, Secom, Juceac, Sejusp e Seplan/Foto: Reprodução

Na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Lisandra de Souza Loia foi nomeada para exercer cargo em comissão CAS-4. Já a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) registrou várias mudanças: Mariana Rabelo Madureira, exonerada de um cargo CAS-5, foi nomeada para nova função de referência CAS-6. Também passaram a compor a pasta Mariana Soares Saraiva (CAS-5) e Murilo Rodrigues Gomes (CAS-4).

A Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) recebeu a nomeação de Silmara de Lima Moura para cargo CAS-5. Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foi nomeado Eric Eliaquim Oliveira da Silva para cargo em comissão CAS-8.

Entre as exonerações, também deixaram suas funções Pedro Makleuri dos Santos (CAS-4), Gabrieli Meireles de Sousa (CAS-7), Lilian Silva Araújo (CAS-4) e Everson Domingues da Silva (CAS-5).

Outra alteração foi a designação da secretária adjunta de Planejamento, Kelly Cristina Lacerda, para responder interinamente pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro, durante a ausência do titular da pasta.

VEJA NA ÍNTEGRA

nomeacoes

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

