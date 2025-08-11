12 de agosto de 2025
Gloria Perez abre o jogo e diz por quais motivos decidiu romper o contrato com a Globo

A Globo teria oferecido um contrato de extensão à autora, mas ela recusou

Gloria Perez, uma das autoras de novelas mais famosas do país, concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo nesta semana e falou sobre diversos temas, incluindo sua saída da Globo, emissora que exibiu as maiores produções da artista.

Gloria afirmou que decidiu rescindir o contrato com o canal após uma de suas produções ser barrada.

Gloria Perez abre o jogo e diz por quais motivos decidiu romper o contrato com a Globo/Foto: Reprodução

“Eu decidi pôr um ponto final porque meu contrato acabaria quando terminasse esta novela que foi barrada. Decidiram adiar a novela por causa do aborto. Aí eu falei: ‘Gente, se tem uma pessoa que sabe tratar com delicadeza esse tipo de tema, sou eu. A minha história toda mostra isso’. Mas aí veio o medo de desagradar algumas áreas. A minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo”, comentou.

A Globo teria oferecido um contrato de extensão à autora, mas ela recusou:

“A emissora queria que eu assinasse um contrato de extensão para fazer a próxima novela, que viria depois de Três Graças, do Aguinaldo Silva. Eu falei que não me interessava e que queria rescindir o contrato. Eu senti que não conseguiria mais fazer as novelas que sei e quero fazer. Eu sou incapaz de pensar engessada. Ou eu tenho liberdade para voar, ou não tenho liberdade nenhuma.”

