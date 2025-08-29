Golpista é preso após fugir mais de 20 vezes sem pagar combustível

Suspeito adulterava placa do carro com fita isolante e foi localizado em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28/8), um homem acusado de aplicar mais de 20 golpes em postos de combustíveis entre maio e agosto deste ano. O suspeito abastecia o carro e fugia sem pagar, usando um Fiat Punto branco com a placa adulterada com fita isolante para dificultar a identificação.

O flagrante foi realizado pela Seção de Repressão a Roubos (SIG) da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), após nova denúncia que levou os agentes até o veículo, localizado próximo à residência do investigado, em Ceilândia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 20 gramas de substância semelhante à cocaína, além do material usado para adulterar a placa.

Segundo a corporação, o homem já era conhecido por crimes patrimoniais. Ele foi autuado por furto de combustível, adulteração de sinal identificador de veículo e porte de drogas para consumo pessoal. O suspeito foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por Contilnet

