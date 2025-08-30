Gonzaga recebe título de cidadão em província peruana pela contribuição à integração Brasil-Peru

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu na sexta-feira (29) o título de Cidadão de Atalaya, província do Peru. A homenagem reconhece os serviços prestados pelo parlamentar ao fortalecimento da integração comercial entre o Acre e a região peruana de Ucayali.

A cerimônia contou com a presença de lideranças políticas, empresários e membros da comunidade local, que discutiram parcerias para ampliar o comércio bilateral. A comitiva acreana também foi homenageada com o título, entre eles o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, o secretário de Justiça e Segurança, coronel José Américo Gaia, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros. As honrarias foram entregues pelo prefeito de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza de Souza.

Em discurso, Gonzaga destacou que a integração entre Acre e Ucayali pode trazer benefícios para ambas as regiões. “Desde 2004 venho a Ucayali trabalhando por essa integração. Muitos produtos de vocês nos interessam, assim como nossos produtos interessam ao Peru. Isso fará com que as duas regiões cresçam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. O governador Gladson e todas as instituições do Acre são favoráveis a essa parceria”, afirmou.

O secretário Ricardo Brandão disse que a homenagem representa o reconhecimento ao esforço conjunto pelo desenvolvimento regional. “O governador Gladson tem trabalhado para fortalecer as relações comerciais com o Peru. A fronteira é só uma linha imaginária, temos que pensar em nossos povos trocando experiências, potencialidades e comércio”, declarou.

Já o secretário José Gaia ressaltou a importância da construção de uma ligação rodoviária entre Acre e Ucayali. “O interesse do nosso governador é construir esse acesso do Acre a Pucallpa e Ucayali para levar desenvolvimento às populações dessas regiões. Acompanhamos o deputado Gonzaga nessa luta de muitos anos”, disse.

Ao fim do encontro, foi assinada uma ata com protocolo de intenções para desenvolver ações conjuntas voltadas à integração entre Brasil e Peru.