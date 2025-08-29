Governo demite policial civil condenado por ameaçar promotor Tales Tranin; entenda

Prisão foi realizada pela CORE e DPCI, a pedido do Ministério Público do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado a exoneração do agente de Polícia Civil João Rodolfo da Cunha, que estava preso desde junho do ano passado por ameaçar de morte o promotor de Justiça Tales Tranin. A decisão foi assinada pela governadora em exercício, Mailza Assis da Silva.

A demissão é consequência de uma condenação judicial no processo nº 0010230-31.2022.801.0001, que tramitou em segredo de justiça e já transitou em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso.

João Rodolfo foi preso no dia 9 de junho de 2023/Foto: Reprodução

João Rodolfo foi preso no dia 9 de junho de 2023 por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI). A prisão ocorreu a pedido do Ministério Público do Acre (MPAC), após denúncias de que o policial teria feito ameaças ao promotor Tales Tranin.

Além do episódio das ameaças, João Rodolfo também responde por crime de apropriação indébita. Em 2023, ele foi condenado pela 6ª Vara Criminal a 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 30 dias-multa.

Segundo a denúncia, em abril de 2022, quando a Delegacia de Flagrantes funcionava na 2ª Regional, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, o agente teria solicitado R$ 30 à mãe de um preso, alegando que o Estado não fornecia alimentação aos detentos. Ele disse que compraria um churrasquinho e um refrigerante, mas o valor nunca foi utilizado para esse fim.

Posteriormente, a Câmara Criminal reduziu a pena para 8 meses e 28 dias, após recurso da defesa.

*Com informações do site O Seringal

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.