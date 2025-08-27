27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Governo do Acre estuda ampliar número de vagas para palestra de Zico após alta procura

Por conta da lotação, as inscrições foram suspensas temporariamente nesta quarta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre avalia a possibilidade de abrir mais vagas para a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, que será ministrada pelo ex-jogador Zico em Rio Branco, no dia 15 de setembro. A decisão está em análise devido à intensa procura do público, que esgotou rapidamente as 2 mil inscrições previstas inicialmente.

O ídolo do futebol estará em Rio Branco em setembro/ Foto: Reprodução

Por conta da lotação, as inscrições foram suspensas temporariamente nesta quarta-feira (27). No entanto, quem já garantiu a participação não precisa se preocupar, pois os cadastros realizados até agora serão mantidos. Assim que houver definição sobre a ampliação das vagas, as inscrições serão reabertas e o público será informado por meio dos canais oficiais do governo.

Segundo o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, a demanda superou todas as projeções.

“Isso mostra a importância do evento e o quanto o Zico é uma referência de inspiração e superação. Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a essa palestra histórica”, afirmou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.