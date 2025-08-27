Governo do Acre estuda ampliar número de vagas para palestra de Zico após alta procura

O Governo do Acre avalia a possibilidade de abrir mais vagas para a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, que será ministrada pelo ex-jogador Zico em Rio Branco, no dia 15 de setembro. A decisão está em análise devido à intensa procura do público, que esgotou rapidamente as 2 mil inscrições previstas inicialmente.

Por conta da lotação, as inscrições foram suspensas temporariamente nesta quarta-feira (27). No entanto, quem já garantiu a participação não precisa se preocupar, pois os cadastros realizados até agora serão mantidos. Assim que houver definição sobre a ampliação das vagas, as inscrições serão reabertas e o público será informado por meio dos canais oficiais do governo.

Segundo o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, a demanda superou todas as projeções.

“Isso mostra a importância do evento e o quanto o Zico é uma referência de inspiração e superação. Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a essa palestra histórica”, afirmou.