8 de agosto de 2025
Governo do Acre realiza sete leilões eletrônicos de bens durante o mês de agosto

Os participantes terão até três dias úteis para efetuar o pagamento por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

Durante o mês de agosto, o Governo do Acre promoverá sete leilões eletrônicos de bens móveis, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead). Os certames serão realizados exclusivamente online, pelo Sistema Eletrônico de Leilões do Estado (SEL/AC), com início sempre às 8h e duração de sete dias.

Os leilões incluem desde móveis e eletrodomésticos até veículos classificados como sucata ou recuperáveis. O primeiro leilão, de nº 11/2025, organizado pela Casa Civil, começa nesta quinta-feira (7), com encerramento previsto para 13 de agosto. Estão disponíveis itens como cadeiras, fogões e balizadores.

Os leilões acontecerão durante todo o mês de agosto/ Foto: Assessoria

Outros órgãos estaduais também participam dos certames. A Controladoria-Geral do Estado (CGE) promove o segundo leilão no dia 11, oferecendo eletroeletrônicos e notebooks. Já a Secretaria de Educação realiza o terceiro leilão a partir do dia 13, disponibilizando conjuntos escolares, quadro branco, fogões e equipamentos diversos.

A Secretaria de Saúde (Sesacre) realizará um certame remanescente no dia 18, com mobiliário hospitalar e equipamentos de informática e refrigeração. No dia 20, a Polícia Militar do Acre (PMAC) disponibilizará veículos recuperáveis. Já no dia 25, o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) leiloa uma camionete, frigobar e outros itens.

Veículos recuperáveis também estarão entre os leilões/ Foto: Assessoria

Encerrando o cronograma, a própria Sead realiza o Leilão Remanescente nº 05/2025 no dia 27 de agosto, com encerramento em 3 de setembro. Os itens são veículos automotores também classificados como recuperáveis.

Poderão participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no portal do SEL/AC. Após arrematar os bens, os participantes terão até três dias úteis para efetuar o pagamento por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Mais informações estão disponíveis com a Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis, localizada na Rua do Aviário, nº 253, ou pelo e-mail: [email protected].

