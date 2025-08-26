26/08/2025
Governo Lula define calendário e áreas indicadas para o plantio do milho 2ª safra no Acre

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (26)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta terça-feira (26), a Portaria nº 384/2025 no Diário Oficial da União, estabelecendo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o cultivo do milho de segunda safra no Acre, válido para o ciclo 2025/2026.

Portaria ainda apresenta a relação de cultivares recomendadas para o Acre/Foto: Diego Gurgel

O estudo indica os períodos mais adequados para o plantio e lista os municípios considerados aptos à produção, conforme três faixas de risco climático: 20%, 30% e 40%. A análise considera variáveis como regime de chuvas, temperatura, retenção de água no solo e as fases de desenvolvimento da cultura, servindo como ferramenta para reduzir perdas e auxiliar agricultores no planejamento da lavoura.

De acordo com o zoneamento, o milho de segunda safra precisa de uma disponibilidade hídrica entre 500 e 800 milímetros distribuídos ao longo do ciclo. A falta de água em etapas decisivas, como o florescimento e o enchimento dos grãos, pode comprometer fortemente a colheita. O documento também traz orientações sobre tipos de solo indicados e veda o cultivo em áreas de preservação permanente ou terrenos com excesso de pedras.

A portaria ainda apresenta a relação de cultivares recomendadas para o Acre, organizadas conforme o ciclo de desenvolvimento da planta. A medida busca apoiar o produtor na escolha das sementes mais adequadas às condições locais e ao calendário agrícola estabelecido.

