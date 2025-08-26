‘Guerra interna’: Vagner Sales e Tanízio Sá disputam presidência do MDB nesta sexta-feira

Será nesta sexta-feira (29) a eleição para a presidência da Executiva Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Dois nomes estão concorrendo ao cargo: o atual presidente, Vagner Sales, e o deputado Tanízio Sá.

Vagner assumiu o cargo de forma interina após a morte do ex-deputado federal Flaviano Melo, que presidia o partido. Inconformado com as decisões da atual gestão, o deputado Tanízio Sá decidiu entrar na disputa, anunciando sua candidatura na semana passada, durante discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O parlamentar criticou seu opositor e afirmou que Vagner o desconsiderou ao não incluí-lo na chapa da atual presidência.

“Ele (Vagner) montou uma chapa e me deixou de fora. Nos outros partidos, geralmente, quem comanda são os parlamentares que têm mandato. No MDB, está o contrário: quem não tem mandato é quem comanda. Eu não queria ser presidente, mas achei uma falta de consideração, com todo o respeito que temos, ter me deixado de fora da chapa como vice-presidente. Então, decidi disputar. Acho que o Vagner, pela história da sua esposa, da sua filha e da sua família, poderia conduzir o MDB. Mas, pela forma como agiu, resolvi me candidatar”, disse Tanízio.

O deputado Vagner Sales, que foi defendido pela esposa após o discurso de Tanízio, foi procurado pela reportagem para se posicionar a respeito da acusação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Eleição

A votação, que será realizada de forma presencial na sede do MDB, em Rio Branco, está prevista para começar às 8h e encerrar ainda pela manhã. Pelo menos 74 pessoas estão aptas a votar.

Além da escolha da Executiva Estadual, também serão definidos os nomes que vão compor o diretório municipal.

O resultado será divulgado ainda nesta sexta-feira (29), segundo informou o secretário-adjunto da Executiva Estadual, João Correia, em entrevista ao ContilNet.