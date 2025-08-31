Gusttavo Lima fala sobre briga com Cristiano Araújo antes de morte do sertanejo

Amigo de Márcio Victor, vocalista do grupo baiano, Gusttavo disse que esse seria mais um motivo para não gravar a canção. Até que ouviu do compositor que, caso ele não gravasse, Cristiano gravaria.

“E meio que começou um leilão da música. Chegaram no Cristino e falaram: ‘se você não gravar, o Gusttavo falou que vai gravar’. Causou uma confusão no caminho. Aí o Cristino me ligou e falou: ‘pô Gusttavo, que história é essa que você tá querendo gravar minha música?'”, relembrou o cantor.

Gusttavo disse a Cristiano que não gravaria a faixa e aconselhou que ele também não gravasse.