Hechem Farhat, filho de um dos fundadores do PT no Acre, terá missa de 7º dia nesta sexta 

Será celebrada nesta sexta-feira (15), às 19h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, a missa de sétimo dia em memória de Hechem Farhat Neto. A cerimônia reunirá familiares e amigos que vivem no Acre para prestar suas últimas homenagens.

Hechem era filho de Abrahim Farhat Neto, o “Lhé” — já falecido e reconhecido como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Acre —, e da professora aposentada da Universidade Federal do Acre (Ufac) Maria Rodrigues Farhat. Ele faleceu no dia 9 de agosto, em João Pessoa (PB), cidade onde viveu a maior parte de sua vida, vítima de complicações cardíacas. O velório e sepultamento ocorreram no dia seguinte, 10 de agosto.

Lembrado pela família como um homem de amor, dedicação e sabedoria, Hechem deixa a mãe, os irmãos, além de um legado de afeto e respeito entre todos que o conheceram.