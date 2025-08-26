26/08/2025
Universo POP
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Homem condenado por feminicídio é preso novamente por violência doméstica no Acre; VÍDEO

A prisão foi autorizada pelo Poder Judiciário a partir da representação da delegada plantonista responsável pelo caso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu, na última segunda-feira (25), um mandado de prisão preventiva contra R. F. L., investigado pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra sua atual companheira.

Após ser detido, o investigado foi interrogado e permanece à disposição da Justiça/Foto: Reprodução

O suspeito já havia sido condenado por feminicídio em 2015 e atualmente cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico. Apesar do histórico criminal, voltou a ser alvo de investigação após denúncias de violência doméstica.

A prisão foi autorizada pelo Poder Judiciário a partir da representação da delegada plantonista responsável pelo caso. Após ser detido, o investigado foi interrogado e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que mantém atuação permanente no combate à violência contra a mulher, destacando o compromisso de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.