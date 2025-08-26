Homem condenado por feminicídio é preso novamente por violência doméstica no Acre; VÍDEO

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu, na última segunda-feira (25), um mandado de prisão preventiva contra R. F. L., investigado pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra sua atual companheira.

O suspeito já havia sido condenado por feminicídio em 2015 e atualmente cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico. Apesar do histórico criminal, voltou a ser alvo de investigação após denúncias de violência doméstica.

A prisão foi autorizada pelo Poder Judiciário a partir da representação da delegada plantonista responsável pelo caso. Após ser detido, o investigado foi interrogado e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que mantém atuação permanente no combate à violência contra a mulher, destacando o compromisso de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.