Homem de 25 anos é morto a tiros após ser chamado na porta de casa no Segundo Distrito

Rodrigo Sampaio de Melo, de 25 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (18), em frente à própria residência, no Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Rodrigo estava dentro de casa quando foi chamado à porta. Ao atender, foi surpreendido por um homem armado, que não era conhecido da vítima. O criminoso efetuou cinco disparos, atingindo Rodrigo no peito, no abdômen e no braço. Após a execução, o suspeito fugiu a pé e, segundo a polícia, pode ter contado com o apoio de um veículo.

Familiares ouviram os tiros e encontraram Rodrigo caído em frente à residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A vítima chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade. Conforme protocolo, o Samu encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Após a coleta de evidências, a cena do crime foi liberada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado à disputa entre facções criminosas. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).