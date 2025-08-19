19/08/2025
Homem de 25 anos é morto a tiros após ser chamado na porta de casa no Segundo Distrito

De acordo com informações da Polícia Militar, Rodrigo estava dentro de casa quando foi chamado à porta

Rodrigo Sampaio de Melo, de 25 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (18), em frente à própria residência, no Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Vítima ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU/Foto: ContilNet

De acordo com informações da Polícia Militar, Rodrigo estava dentro de casa quando foi chamado à porta. Ao atender, foi surpreendido por um homem armado, que não era conhecido da vítima. O criminoso efetuou cinco disparos, atingindo Rodrigo no peito, no abdômen e no braço. Após a execução, o suspeito fugiu a pé e, segundo a polícia, pode ter contado com o apoio de um veículo.

Familiares ouviram os tiros e encontraram Rodrigo caído em frente à residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A vítima chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade. Conforme protocolo, o Samu encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Corpo foi encaminhado ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Após a coleta de evidências, a cena do crime foi liberada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Caso aconteceu no bairro Belo Jardim/Foto: ContilNet

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado à disputa entre facções criminosas. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

