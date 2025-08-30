Homem é detido após ameaçar explodir mochila na Praça dos Três Poderes

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste sábado (30/8), um homem que afirmava portar explosivos em uma mochila na Praça dos Três Poderes.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada às 5h15, quando equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar iniciaram contato e negociação com o suspeito, identificado como Daniel Mourão. Protocolos das operações Gerente e Petardo foram acionados, com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Por volta das 6h45, o Grupo de Intervenção Tática do BOPE prendeu o homem. O Esquadrão Antibombas fez varredura e inspeção nos pertences, mas não encontrou artefatos explosivos nem armas.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF prestou atendimento no local, e o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião por apresentar sinais de distúrbios psiquiátricos. Após atendimento médico, será conduzido à 5ª Delegacia de Polícia.