Homem é executado a tiros enquanto bebia com amigos em residência em Rio Branco

Lucas de Lima Conceição, de 24 anos, foi executado com vários tiros na madrugada deste domingo (3), enquanto participava de uma confraternização com amigos. O crime ocorreu na Rua Ema, no bairro Ilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Lucas estava em uma festa com amigos e, posteriormente, o grupo se deslocou para uma residência na mesma rua, onde continuaram a bebedeira. Em determinado momento, alguns dos presentes saíram para comprar comida. Durante esse intervalo, dois criminosos encapuzados chegaram ao local em uma motocicleta modelo Start, de cor preta. O garupa desceu armado e efetuou cerca de 11 disparos contra Lucas, que morreu ainda na área externa da casa.

Os autores não invadiram o imóvel onde estavam as demais pessoas; foram diretamente até a vítima e a executaram. Após o crime, a dupla fugiu na motocicleta.

Moradores ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito.

Policiais militares do 1º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Em seguida, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso está sob investigação por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a polícia, Lucas não residia mais no bairro Ilson Ribeiro havia algum tempo. Ele havia se mudado para outro local, mas costumava visitar amigos na região para beber e reencontrar conhecidos. A motocicleta da vítima, modelo Titan, de cor vermelha e placa OXP-4498, permaneceu estacionada em frente à casa e não foi levada pelos criminosos.