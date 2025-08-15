15/08/2025
Homem em situação de rua é encontrado morto em calçada após mal súbito em Rio Branco

No início da tarde, alguém percebeu que ele não apresentava sinais vitais e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Um homem em situação de rua, identificado como Carlos Golberto Borges de Oliveira, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer um mal súbito na Rua Edson Mendes, em frente a uma panificadora no bairro Seis de Agosto, Segundo Distrito de Rio Branco.

Vítima foi encontrada na calçada/Foto: ContilNet

De acordo com testemunhas, nas primeiras horas do dia Carlos esteve no estabelecimento, que também vende bebidas alcoólicas, comprou uma garrafa de cachaça e um energético e passou a consumir os produtos junto a outra pessoa. Horas depois, já embriagado, ele se deitou na via.

Pedestres que passavam pelo local acreditaram que o homem estava apenas dormindo e não acionaram ajuda. No início da tarde, alguém percebeu que ele não apresentava sinais vitais e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de suporte avançado constatou o óbito no local.

Corpo foi levado ao IML/Foto: ContilNet

A área foi isolada por policiais do 2° Batalhão da PM até a chegada da perícia, que não identificou marcas de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão confirmar a causa da morte.

O laudo necroscópico deve ficar pronto em até 30 dias. A Polícia Civil informou que, caso surjam evidências de crime, será instaurado inquérito para investigação.

PUBLICIDADE
