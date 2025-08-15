Homem em situação de rua é encontrado morto em calçada após mal súbito em Rio Branco

Um homem em situação de rua, identificado como Carlos Golberto Borges de Oliveira, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer um mal súbito na Rua Edson Mendes, em frente a uma panificadora no bairro Seis de Agosto, Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, nas primeiras horas do dia Carlos esteve no estabelecimento, que também vende bebidas alcoólicas, comprou uma garrafa de cachaça e um energético e passou a consumir os produtos junto a outra pessoa. Horas depois, já embriagado, ele se deitou na via.
Pedestres que passavam pelo local acreditaram que o homem estava apenas dormindo e não acionaram ajuda. No início da tarde, alguém percebeu que ele não apresentava sinais vitais e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de suporte avançado constatou o óbito no local.
A área foi isolada por policiais do 2° Batalhão da PM até a chegada da perícia, que não identificou marcas de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão confirmar a causa da morte.
O laudo necroscópico deve ficar pronto em até 30 dias. A Polícia Civil informou que, caso surjam evidências de crime, será instaurado inquérito para investigação.