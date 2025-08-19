Homem morre após ataque de abelhas em Rondônia

Ideraldo Sales da Silva, de 63 anos, foi encontrado morto no domingo (17) após ser atacado por abelhas em uma área rural de Candeias do Jamari, em Rondônia. Segundo a Polícia Militar, vizinhos o encontraram já sem vida depois de estranharem o fato de seu trator ter ficado ligado por um longo período.

De acordo com o boletim de ocorrência, os moradores iniciaram as buscas por Ideraldo, que estava sozinho, e encontraram seu corpo com diversas marcas de picadas próximo a um igarapé.

O caso foi registrado como morte sem sinais de crime. Equipes da Polícia Militar e da Politec estiveram no local e, após a perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: g1 e Polícia Militar Redigido por Contilnet.