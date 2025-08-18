18/08/2025
Homem sofre duas tentativas de homicídio em menos de uma semana em Rio Branco

Marcelo Costa do Nascimento, de 39 anos, sofreu a segunda tentativa de homicídio na noite deste domingo (17). Desta vez, ele foi alvo de disparos de arma de fogo nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Preventório, em Rio Branco.

Vítima foi encaminhada ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

Segundo informações repassadas pela própria vítima à polícia, Marcelo caminhava em via pública quando foi abordado por dois homens armados, que passaram a ameaçá-lo. Ao perceber que seria executado, ele tentou fugir. Nesse momento, um dos criminosos efetuou cerca de três disparos, atingindo suas costas.

Mesmo ferido, Marcelo conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda a moradores, que acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Uma ambulância de suporte avançado do Samu foi enviada, e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e realizaram buscas pela região, mas ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, esta foi a segunda tentativa de homicídio contra Marcelo em menos de uma semana. A primeira ocorreu dias antes, quando ele foi atacado por um homem armado com uma faca. Na ocasião, conseguiu correr, mas ainda foi atingido no braço esquerdo, ficando ferido. A vítima não quis dizer para a Polícia quem foram os seus agressores, por medo de represálias. 

O caso será investigado pela Polícia Civil.

