Homem vestido como entregador de gás invade residência no bairro Tucumã; câmeras flagaram

Um homem usando capacete e uniforme semelhante ao de uma empresa responsável pela venda e distribuição de gás de cozinha invadiu uma residência na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 10h43, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, o suspeito utilizou um artifício para destravar o portão manualmente pelo lado de fora. Após a ação, conseguiu abrir a entrada da casa e teve acesso ao interior do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e deve apurar as circunstâncias da invasão, incluindo a possibilidade de o uniforme ter sido usado como disfarce para facilitar a aproximação. Até o momento, não há informações sobre o que foi levado da residência nem sobre a identidade do homem.

CONFIRA: