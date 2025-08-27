27/08/2025
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Oscar Quiroga traz as previsões para cada signo nesta quarta, marcada pela oposição de Vênus e Plutão

Data estelar: Vênus e Plutão em oposição.

A quarta-feira (27/8) chega com a Lua crescente vazia em Libra durante todo o dia e com a oposição de Vênus e Plutão, trazendo tensões e possíveis conflitos nas relações pessoais. O astrólogo Oscar Quiroga alerta que o momento exige presença de espírito e bom humor para enfrentar os perrengues que podem surgir no caminho.

“Nunca teremos uma resposta definitiva para o dilema de se está tudo escrito ou de se há uma margem de manobra para decidirmos o rumo das coisas. Porém, a consciência deve se haver com destino e livre arbítrio ao mesmo tempo”, escreveu Quiroga.

Previsões por signo

Áries (21/3 a 20/4)
Lidar com certas pessoas pode ser estressante, mas inevitável. Faça das tripas coração e prepare-se para os conflitos sem perder de vista seus objetivos.

Touro (21/4 a 20/5)
Nem tudo pode ser controlado, e aceitar isso é sinal de sabedoria. O momento pede cautela, mas também confiança no processo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Seus argumentos iluminam o caminho, mas cuidado para não acreditar que já sabe de tudo. O que desconhece ainda é maior do que o que domina.

Câncer (21/6 a 21/7)
Seus planos são bons, mas o mundo anda instável. Nem sempre a lógica trará os resultados esperados. Flexibilidade é a chave.

Leão (22/7 a 22/8)
Exerça firmeza ao lidar com exigências alheias. Atenda o que for possível, mas sem comprometer seus próprios interesses.

Virgem (23/8 a 22/9)
A preocupação excessiva com a saúde pode ser prejudicial. Substitua a ansiedade pelo cuidado consciente.

Libra (23/9 a 22/10)
As concessões feitas agora terão resultados positivos. Continue pelo caminho da retidão, mesmo que pareça que tudo conspira contra.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A sensação de que tudo está errado é enganosa. Medos antigos estão ressurgindo, mas não significam que irão se concretizar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Suas ideias são boas, mas a forma como as comunica pode soar agressiva. Dose as palavras para não gerar mal-entendidos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Mesmo agindo corretamente, fatores externos podem atrapalhar seus planos. Ajuste a intensidade de suas ações para não se desgastar.

Aquário (21/1 a 19/2)
As pessoas difíceis não são intratáveis, mas exigem cuidado. Não faça concessões em excesso na busca por reconhecimento.

Peixes (20/2 a 20/3)
Medos antigos podem reaparecer, mas trate-os com firmeza. Eles não merecem mais espaço do que você já concedeu.

📌 Fonte: Oscar Quiroga / Correio Braziliense
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

