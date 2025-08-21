Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Áries (21/3 a 20/4): Sua força é proporcional aos instrumentos que você utiliza, e isso inclui pensamentos e sentimentos. Trate-os como ferramentas para expandir seu alcance.

Touro (21/4 a 20/5): As memórias são a base da construção do seu destino, mas elas podem ser enganosas. Não se apegue apenas às boas lembranças, pois as traumáticas também moldam a sua vida.

Gêmeos (21/5 a 20/6): Concluir ciclos traz leveza para o futuro. A vida nem sempre segue o esperado, mas oferece oportunidades muito diferentes daquelas que você imagina.

Câncer (21/6 a 21/7): Suas aspirações materiais podem parecer inatingíveis, mas é difícil distinguir entre uma fantasia e um sonho real no momento presente. Acredite no que você deseja.

Leão (22/7 a 22/8): Não permita que o brilho do seu signo se apague por conta dos acontecimentos do mundo. As coisas podem estar difíceis, mas isso não significa que o fracasso é inevitável.

Virgem (23/8 a 22/9): Quando as coisas não saem como o planejado, não se desmonte. Às vezes, a vida tem planos melhores que precisam de espaço para se manifestar.

Libra (23/9 a 22/10): Encontrar boas pessoas é desafiador porque elas estão ocupadas e, nos dias de hoje, também enfrentam as dificuldades do mundo. A paciência é a chave.

Escorpião (23/9 a 21/11): As ambições são positivas, mas precisam ser controladas para não se tornarem maiores que sua capacidade de realizá-las, evitando frustrações.

Sagitário (22/11 a 21/12): Suas ideias são tão convincentes que é difícil saber se são certas ou apenas fantasias. A única forma de descobrir é tentando colocá-las em prática.

Capricórnio (22/12 a 20/1): Se todas as suas intuições de que algo errado ia acontecer tivessem se concretizado, o mundo já teria acabado. Mas, aqui estamos nós, dando continuidade à vida.

Aquário (21/1 a 19/2): A interação social pode ser chata, mas é necessária para que você se aproxime de pessoas admiráveis que podem ajudar a realizar seus planos futuros.

Peixes (20/2 a 20/3): Todos gostaríamos que a vida nos presenteasse com tudo o que sonhamos sem esforço. Mas, se fosse assim, não seríamos humanos e não estaríamos aqui na Terra.

Fonte: Oscar Quiroga

Redigido por Contilnet.