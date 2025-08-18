Hytalo Santos e o marido são transferidos após prisão preventiva; CONFIRA O MOMENTO

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta segunda-feira (18) da cadeia de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. O casal deixou a unidade chorando.

Eles haviam sido presos na sexta-feira (15), em cumprimento a um mandado da Justiça da Paraíba, e estavam detidos no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. A transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), com a chegada ao CDP ocorrendo por volta das 15h50.

Hytalo e Israel são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais. A Justiça da Paraíba negou o pedido de liberdade da defesa do casal no sábado (16).

As prisões ocorreram após a repercussão de um vídeo de 50 minutos publicado por outro influenciador, Felca, mostrando como Hytalo e outros perfis erotizavam e adultizavam crianças e adolescentes em vídeos para redes sociais. Segundo Felca, que concedeu entrevista ao Fantástico, ele levou um ano para mapear páginas com conteúdo impróprio.

Após a divulgação do vídeo, Hytalo e Israel deixaram a mansão onde estavam hospedados na Paraíba e viajaram de carro até Carapicuíba, alugando uma residência local. A Justiça entendeu que a viagem poderia ser uma tentativa de fuga e determinou a prisão preventiva, além de derrubar as redes sociais dos investigados.