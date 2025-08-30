Ícone da música romântica no Brasil retorna ao Juruá e anima 3ª noite do Festival da Farinha

A terceira noite do Festival da Farinha 2025, em Cruzeiro do Sul, foi marcada por uma surpresa especial para o público: a apresentação do cantor Lairton, ícone da música romântica brasileira. O artista, que esteve na edição passada do evento, realizada na Arena do Juruá, voltou exatamente um ano depois, desta vez no palco do Complexo Esportivo.

A participação não estava prevista na programação oficial. Segundo Lairton, a vinda foi resultado de uma coincidência. O cantor explicou que tinha um show marcado em Tarauacá, que acabou sendo adiado, e como já estava com voo programado para Cruzeiro do Sul, aproveitou para descansar na cidade. “De repente surgiu o convite para tocar no Festival, e eu lembrei que no ano passado já tinha estado aqui. Foi bom demais e não pensei duas vezes. Estou muito feliz de voltar e sentir de novo esse calor do público”, disse.

Sobre o repertório, o artista adiantou que trouxe novidades, mas sem deixar de lado os grandes sucessos que marcaram sua carreira. Ele relembrou o lançamento de “Rodar a Cidade”, apresentado pela primeira vez em Cruzeiro do Sul em 2024, e confirmou que o público também poderá ouvir canções que já se tornaram clássicos, como “Porque Brigamos”, “Tentei Te Esquecer”, “Senhorita” e, claro, “Morango do Nordeste”, considerada por ele um patrimônio da sua trajetória musical.

Bem-humorado, Lairton ainda brincou com a hospitalidade do povo acreano e revelou que, desde sua última vinda, perdeu 16 quilos, mas já ganhou cinco após provar as iguarias da região. “Quem sabe eu não levo um paneiro de farinha pro Nordeste?”, comentou aos risos.

Com um show repleto de romantismo e energia, Lairton consolidou novamente seu vínculo com o público do Juruá e deixou a terceira noite do Festival da Farinha ainda mais memorável.