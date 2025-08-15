Imagens mostram momento do acidente que matou jovem de 20 anos no Acre; ASSISTA

Imagens de uma câmera de segurança revelam o momento exato do acidente que resultou na morte de Tauana, de 20 anos, na noite da última quinta-feira (14). A jovem havia passado nove dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, após a colisão registrada em 5 de agosto, no cruzamento da Avenida Joaquim Távora com a Rua Félix Gaspar, no bairro da Baixa.

No vídeo obtido pela reportagem, é possível ver uma motocicleta Honda CG 160 Titan, onde Tauana estava na garupa, atingir a lateral de um veículo VW/Gol que entrava no cruzamento. A força do impacto derruba os ocupantes da moto na via.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro, Isaias da Silva Farias, contou que seguia pela Rua Félix Gaspar, sentido bairro/centro, quando foi surpreendido pela motocicleta que trafegava pela Avenida Joaquim Távora. Ele disse que não conseguiu frear a tempo. Já o motociclista, Carlos Henrique Silva Cabral, afirmou que o condutor do Gol não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com a batida, Carlos sofreu apenas escoriações leves no pé direito. Tauana, entretanto, foi socorrida em estado crítico, entubada e com suspeita de lesão cerebral grave. Mesmo após dias de tratamento intensivo, não resistiu aos ferimentos.