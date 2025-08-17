16/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Incêndio atinge pontão de combustíveis em Tarauacá neste sábado

Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas; não houve feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um incêndio atingiu, no início da noite deste sábado (16), um pontão usado para a venda de combustíveis às margens do rio Tarauacá, no interior do Acre.

Incêndio atinge pontão de combustíveis em Tarauacá neste sábado. Foto: Reprodução

O estabelecimento pertence a um comerciante conhecido como Raimundinho, que estava no local no momento em que o fogo começou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para outras embarcações e construções próximas. As causas ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Vídeos que mostram o momento do fogo rapidamente se espalharam nas redes sociais, registrando a correria de moradores da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.