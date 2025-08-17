Incêndio atinge pontão de combustíveis em Tarauacá neste sábado

Um incêndio atingiu, no início da noite deste sábado (16), um pontão usado para a venda de combustíveis às margens do rio Tarauacá, no interior do Acre.

O estabelecimento pertence a um comerciante conhecido como Raimundinho, que estava no local no momento em que o fogo começou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para outras embarcações e construções próximas. As causas ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Vídeos que mostram o momento do fogo rapidamente se espalharam nas redes sociais, registrando a correria de moradores da região.