Incêndio se aproxima da Escola Bom Jesus no Taquari e impede realização de aulas nesta segunda

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima à Escola Municipal Bom Jesus, no bairro Taquari, em Rio Branco, e impediu a realização das aulas nesta segunda-feira (5). As chamas se alastraram rapidamente e a fumaça tomou conta da região, gerando preocupação entre funcionários e moradores.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a densa fumaça cobrindo a área da escola e um funcionário tentando, de forma desesperada, conter o fogo usando um balde de água para proteger o depósito do local.

De acordo com relatos de quem presenciou a cena, o fogo se aproximou perigosamente da estrutura da escola, forçando a suspensão das atividades por segurança.

As autoridades ainda não confirmaram as causas do incêndio, mas o tempo seco e as altas temperaturas contribuem para o avanço das queimadas urbanas em Rio Branco.