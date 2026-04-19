Crianças de 8 anos relataram abusos durante atividades em sala; suspeito também teria feito registros com celular

O professor preso em flagrante sob suspeita de estupro de vulnerável após denúncias envolvendo alunas de 8 anos em uma escola particular na Zona Norte do Rio de Janeiro utilizava atividades apresentadas como lúdicas para se aproximar das alunas.

Segundo informações do jornal Extra, entre os relatos, estão pedidos para que as crianças realizassem posições corporais, como alongamentos e exercícios semelhantes aos de ioga, momento em que teriam ocorrido toques inadequados. Há ainda a suspeita de que o professor tenha utilizado o celular para registrar imagens das alunas durante essas atividades.

Os depoimentos apontam um padrão de comportamento. Segundo familiares, o professor separava meninos e meninas e conduzia dinâmicas que deixavam as crianças em situação de vulnerabilidade. Algumas vítimas relataram episódios de contato físico indevido dentro da sala de aula.

O caso começou a ser investigado após uma das alunas contar à família sobre o ocorrido. A partir disso, outras responsáveis identificaram semelhanças nos relatos e procuraram a polícia. A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia.

Após diligências, agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro localizaram o suspeito em sua residência, na Zona Oeste da capital, onde ele foi preso.