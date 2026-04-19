19/04/2026
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Professor preso por abuso filmou alunas e sugeria “brincadeiras”

Crianças de 8 anos relataram abusos durante atividades em sala; suspeito também teria feito registros com celular

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 09:56
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Professor preso por abuso filmou alunas e sugeria “brincadeiras”
Relatos indicam que professor preso por estupro de vulnerável filmou alunas de 8 anos e sugeriu 'brincadeiras' para cometer abusos — Foto: Reprodução

O professor preso em flagrante sob suspeita de estupro de vulnerável após denúncias envolvendo alunas de 8 anos em uma escola particular na Zona Norte do Rio de Janeiro utilizava atividades apresentadas como lúdicas para se aproximar das alunas.

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Segundo informações do jornal Extra, entre os relatos, estão pedidos para que as crianças realizassem posições corporais, como alongamentos e exercícios semelhantes aos de ioga, momento em que teriam ocorrido toques inadequados. Há ainda a suspeita de que o professor tenha utilizado o celular para registrar imagens das alunas durante essas atividades.

Os depoimentos apontam um padrão de comportamento. Segundo familiares, o professor separava meninos e meninas e conduzia dinâmicas que deixavam as crianças em situação de vulnerabilidade. Algumas vítimas relataram episódios de contato físico indevido dentro da sala de aula.

O caso começou a ser investigado após uma das alunas contar à família sobre o ocorrido. A partir disso, outras responsáveis identificaram semelhanças nos relatos e procuraram a polícia. A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia.

Após diligências, agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro localizaram o suspeito em sua residência, na Zona Oeste da capital, onde ele foi preso.

As investigações devem avançar nos próximos dias com a coleta de novos depoimentos e análise de possíveis provas, incluindo imagens de câmeras de segurança e materiais apreendidos com o suspeito. A polícia também trabalha para identificar se há outras vítimas além das já ouvidas.

O homem permanece à disposição da Justiça e pode responder por estupro de vulnerável, crime previsto no Código Penal com penas que podem chegar a até 15 anos de prisão, podendo ser agravadas conforme o número de vítimas e as circunstâncias dos fatos.

Com informações do Extra

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