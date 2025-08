Influenciador encontra mãe e filha fazendo entregas de moto em Rio Branco e se comove com história

Um vídeo publicado pelo influenciador digital acreano Luiz Albuquerque, o @albuquer7, tem emocionado internautas neste fim de semana. O criador de conteúdo registrou o momento em que encontrou uma mulher trabalhando na rua acompanhada da filha pequena.

Segundo Albuquerque, ele parou ao ver a cena e, ao se aproximar, descobriu que a trabalhadora era uma de suas seguidoras. “O vídeo fala por si”, escreveu ele na legenda, onde também agradeceu pelo carinho da mulher e elogiou sua força. “Obrigado por me seguir, Tafaty! Você é exemplo”, completou.

O registro foi publicado no Instagram do influenciador, que é enfermeiro formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e acumula mais de 170 mil seguidores. Conhecido pelo bom humor e pelas postagens que valorizam as raízes amazônicas, Luiz tem chamado atenção também por conteúdos de empatia e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O vídeo já conta com milhares de visualizações e vem sendo compartilhado por outros perfis acreanos.