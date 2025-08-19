Instagram tira do ar vídeo de Kamylinha em defesa de Hytalo Santos

Atenção:a matéria a seguir contém relatos fortes de violência física e psicológica contra uma adolescente. Se você ou alguém que conhece é vítima desse tipo de abuso, não se cale. Procure ajuda e denuncie no disque 100. Sua voz pode salvar vidas.

O Instagram derrubou o vídeo de pronunciamento da influenciadora Kamylinha em apoio a Hytalo Santos postado na tarde desta segunda-feira (18/8). Na postagem, a jovem declarou apoio ao paraibano, que está preso em SP em meio à investigação do Ministério Público por suposto tráfico humano e exploração sexual infantil.

“Eu vim aqui falar para vocês toda a verdade. Eu sou da cidade de Cajazeiras, interior da Paraíba. Sou filha única, vim de uma família muito humilde. Minha mãe era doméstica, trabalhava na casa de outras pessoas para poder me sustentar. Sofri muito na infância. Tive um pai, na verdade, nem posso chamar de pai, né? Tive um genitor agressivo, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando o abrigo chegava em casa, ele colocava a cabeça da minha mãe… e eu, para impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, tive que entrar na frente de tudo. Já vi minha mãe levando cusparada na cara dele. E hoje ele vem na internet dizer que nunca apoiou nada, que eu não devia ter seguido minha carreira, que não devia ter corrido atrás dos meus sonhos… Mas só quem passa, sabe. Na infância, eu me machucava, tomava remédio, tinha crises. Fui acompanhada por psicólogo e nada disso resolvia. Até que conheci Hytalo, dançando na praça do Leblon. E, como ele já falou em várias entrevistas, que fui o refúgio dele, ele também foi o meu. Ele me apresentou Deus, disse que eu não precisava mais me machucar, porque agora eu tinha ele. Tinha o amor de pai. A Kamylinha que vocês conhecem tem um passado. Tem uma história por trás, tem sentimento. E eu vejo tudo isso acontecendo, as pessoas só querendo julgar, julgar, julgar… e ninguém querendo entender o real motivo da história.”

Caso Hytalo Santos

Nesta segunda-feira (18/8), o influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram transferidos da Cadeia Pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Eles permanecem sendo investigados por suspeitas de exploração de menores e tráfico humano.

Antes disso, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa foi negado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.