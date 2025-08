Irmãos são vítimas de estelionato digital e têm contas bancárias invadidas no interior do Acre

Dois casos de estelionato foram registrados esta semana no município de Porto Walter, no interior do Acre. As vítimas, identificadas como os irmãos Neném e Luciana, relataram ter sofrido prejuízos após criminosos invadirem seus aplicativos de mensagens e acessarem suas contas bancárias.

De acordo com os relatos, um indivíduo ainda não identificado teria hackeado os celulares dos irmãos após obter acesso ao WhatsApp deles. A partir daí, o golpista iniciou contato com outras pessoas da agenda das vítimas, adotando um tom familiar para solicitar empréstimos em dinheiro. Em situações em que não conseguiu obter os valores por meio de pedidos diretos, o criminoso utilizou um método ainda desconhecido para acessar dados bancários e realizar transferências.

Em ambos os casos, o valor de aproximadamente R$ 700 foi transferido das contas das vítimas para uma pessoa identificada como Henrique Dias de Oliveira.

“Ele entra em contato como se conhecesse a gente há muito tempo, propõe negócio e pede que façamos transferência. Apesar de não cair no golpe, ele extrai dinheiro da nossa conta e não sabemos como”, relatou uma das vítimas.

Os irmãos registraram boletim de ocorrência, e a Polícia Civil deve abrir investigação para apurar como os dados foram acessados e identificar os envolvidos no golpe.

As autoridades alertam a população sobre o aumento de crimes cibernéticos e recomendam o uso de autenticação em duas etapas e a atualização constante de senhas para evitar ataques.