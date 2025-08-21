Jairo Cassiano é convidado pelo Republicanos a se candidatar a deputado estadual

O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, e o primeiro suplente do senador Alan Rick, Gemil Junior, oficializaram um convite ao ex-prefeito de Sena Madureira e atual assessor parlamentar, Jairo Cassiano, para que o mesmo seja candidato a deputado estadual em 2026 pela referida sigla.

Procurado pela reportagem, Jairo afirmou que deverá concorrer as Eleições do ano que vem para deputado estadual.

“Ao longo desses anos, tenho visitado juntamente com o senador Alan Rick, os 22 municípios Acreanos e conheço bem a realidade do nosso Estado em todos os segmentos. Com isso, me sinto preparado para disputar uma das vagas na Assembleia Legislativa. Com relação ao partido, ainda estamos em tratativas. Essa parte é liderada pelo senador Alan Rick. Preciso ouvir a decisão que ele irá tomar. Fico grato e muito feliz com o convite do Republicanos. O deputado Roberto Duarte é um dos parlamentares mais atuantes do Acre e tenho carinho e respeito também pelo amigo Gemil Junior. Em 2024, fizemos uma parceria forte nos 22 municípios, então fico muito orgulho em receber esse convite. Agradeço muito, porém, ainda não posso definir a minha filiação. Vamos tomar essa decisão de forma madura, coerente e buscando sempre o bem-estar das famílias Acreanas”, destacou Cassiano.

O deputado federal Roberto Duarte, presidente estadual do Republicanos, disse que Jairo Cassiano é um dos melhores quadros da política acreana. “Sou amigo do Jairo há alguns anos. É uma pessoa simples, humilde e comprometido com as políticas públicas do nosso Estado. Com certeza será um grande deputado estadual. Ele vindo para o Republicanos, vai nos ajudar muito nas eleições de 2026”, frisou.

Gemil Junior, primeiro suplente do senador Alan Rick e ex-secretário estadual de Saúde do Acre reforçou o convite: “O Jairo é um irmão que Deus me deu. Temos uma boa relação de amizade e fizemos esse convite para que ele faça parte da família do Republicanos. Se decidir aceitar o convite, será muito bem vindo”, destacou.

Com larga experiência na vida pública, Jairo Cassiano já foi vereador de Sena Madureira, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito interino. Atualmente é tesoureiro estadual do União Brasil, porém, após a criação da Federação, ainda é incerto se Jairo juntamente com Alan Rick ficarão na Federação ou irão para outra sigla partidária.