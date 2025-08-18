18/08/2025
Jogar com mobilador no free fire pode dar ban?

Entenda a ferramenta que conecta mouse e teclado ao celular e por que ela é proibida nas regras da Garena

O mobilador é uma ferramenta que combina dispositivos móveis com periféricos de computador. A febre entre jogadores de Free Fire consiste em usar um kit com mouse e teclado para jogar no celular, simulando a experiência de um emulador e garantindo maior agilidade e precisão nos movimentos. O kit é uma alternativa para quem quer melhorar a jogabilidade, mas não pode investir em um computador caro.

Apesar de ser uma opção para alguns jogadores, o uso do mobilador é proibido pela Garena, desenvolvedora do Free Fire. O motivo é que o acessório oferece uma vantagem competitiva considerada ilegal, pois utiliza programas de terceiros, como o aplicativo GG Mouse Pro 2, para mapear os comandos.

Free Fire pode ser jogado em até três opções diferentes no Mobile, Emulador e Mobilador — Foto: Reprodução/Garena

O sistema anti-cheat da Garena pode identificar o uso de softwares externos, resultando no banimento temporário ou até permanente da conta do jogador. Por isso, a recomendação é evitar o uso do mobilador para não perder o progresso e os itens do jogo. O kit completo pode ser encontrado em lojas online com preços que variam entre R$ 67,90 e R$ 149,89.

Fonte: TecTudo e Garena

Redigido por Contilnet.

