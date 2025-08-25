25/08/2025
Jogos desta segunda-feira: confira quem entra em campo e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano e mais competições movimentam a rodada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A segunda-feira (25/8) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com partidas decisivas em diferentes campeonatos nacionais e internacionais. O dia terá bola rolando no Brasileirão Séries A, B e C, além de grandes duelos na Premier League, La Liga e Campeonato Italiano.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja os jogos de hoje, horários e onde assistir:

Brasileirão Série A

  • Palmeiras x Sport – 19h – Premiere

  • Flamengo x Vitória – 21h – Sportv e Premiere

Premier League

  • Newcastle x Liverpool – 16h – Disney+

La Liga

  • Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+

  • Sevilla x Getafe – 16h30 – XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  • Udinese x Hellas Verona – 13h30 – ESPN 3 e Disney+

  • Inter de Milão x Torino – 15h45 – CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

  • Botafogo-SP x Vila Nova – 19h – ESPN e Disney+

  • Avaí x Amazonas – 21h30 – Disney+

Brasileirão Série C

  • CSA x Ponte Preta – 19h30 – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

  • Guarani x Confiança – 19h30 – DAZN e SportyNet+

Campeonato Egípcio

  • El Mahalla x Al Ahly – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Norueguês

  • Sarpsborg x Kristiansund – 14h – OneFootball

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

  • Albacete x Racing Santander – 14h30 – Disney+

  • Córdoba x Las Palmas – 16h30 – Disney+

Campeonato Argentino

  • Deportivo Riestra x Sarmiento – 15h – Disney+

  • Belgrano x Central Córdoba – 19h – Disney+

  • Lanús x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

  • Oeste x Portuguesa Santista – 19h – Paulistão (YouTube)

  • São Bento x São José – 20h – Ulisses TV (YouTube)

