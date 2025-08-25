Jogos desta segunda-feira: confira quem entra em campo e onde assistir ao vivo

A segunda-feira (25/8) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com partidas decisivas em diferentes campeonatos nacionais e internacionais. O dia terá bola rolando no Brasileirão Séries A, B e C, além de grandes duelos na Premier League, La Liga e Campeonato Italiano.
Veja os jogos de hoje, horários e onde assistir:
Brasileirão Série A
-
Palmeiras x Sport – 19h – Premiere
-
Flamengo x Vitória – 21h – Sportv e Premiere
Premier League
-
Newcastle x Liverpool – 16h – Disney+
La Liga
-
Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
-
Sevilla x Getafe – 16h30 – XSports e Disney+
Campeonato Italiano
-
Udinese x Hellas Verona – 13h30 – ESPN 3 e Disney+
-
Inter de Milão x Torino – 15h45 – CazéTV e Disney+
Brasileirão Série B
-
Botafogo-SP x Vila Nova – 19h – ESPN e Disney+
-
Avaí x Amazonas – 21h30 – Disney+
Brasileirão Série C
-
CSA x Ponte Preta – 19h30 – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
-
Guarani x Confiança – 19h30 – DAZN e SportyNet+
Campeonato Egípcio
-
El Mahalla x Al Ahly – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Norueguês
-
Sarpsborg x Kristiansund – 14h – OneFootball
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão
-
Albacete x Racing Santander – 14h30 – Disney+
-
Córdoba x Las Palmas – 16h30 – Disney+
Campeonato Argentino
-
Deportivo Riestra x Sarmiento – 15h – Disney+
-
Belgrano x Central Córdoba – 19h – Disney+
-
Lanús x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+
Copa Paulista
-
Oeste x Portuguesa Santista – 19h – Paulistão (YouTube)
-
São Bento x São José – 20h – Ulisses TV (YouTube)
