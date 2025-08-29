Jogos desta sexta-feira: confira onde assistir futebol ao vivo e horários

Duelo na La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano e Série B do Brasileirão estão entre os destaques do dia

A sexta-feira (29/8) promete ser agitada para os amantes do futebol. Com partidas decisivas em diferentes competições, o torcedor poderá acompanhar duelos da La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Brasileirão Série B, Campeonato Saudita, Argentino, Português, além de jogos pela NWSL (liga feminina dos EUA) e pela Copa Paulista.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja abaixo a lista completa dos jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo:

La Liga

  • Elche x Levante – 14h30 – Disney+

  • Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Bundesliga

  • Hamburgo x St. Pauli – 15h30 – Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

  • Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN 4 e Disney+

  • Lecce x Milan – 15h45 – CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

  • Operário-PR x Coritiba – 19h – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  • Al Hilal x Al Riyadh – 12h50 – Canal GOAT

  • Al Shabab x Al Khaleej – 15h – SporTV

  • Al Taawoun x Al Nassr – 15h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (2ª divisão)

  • Hertha Berlin x Elversberg – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball

  • Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (2ª divisão)

  • Leicester x Birmingham – 16h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

  • Gil Vicente x Moreirense – 16h15 – Disney+

Campeonato Argentino

  • Banfield x Tigre – 19h – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

  • União São João x Noroeste – 19h – Paulistão (YouTube)

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

  • Orlando Pride x Gotham FC – 21h – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Mexicano

  • Atlético San Luis x Toluca – 22h – Disney+

📌 Fonte: Lance!
✍️ Redigido por Contilnet

