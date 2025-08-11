Jovem é baleado em ataque a tiros e fica em estado grave no 2º Distrito de Rio Branco; confira

Um jovem de 21 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (11), na Travessa Caju, bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi identificada como Ismael Fontenele de Oliveira.

Segundo testemunhas, Ismael deixava a casa do pai quando dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta se aproximaram. Um deles efetuou vários disparos, atingindo a vítima no abdômen e nas costas. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado ao local. Ismael recebeu os primeiros socorros e foi levado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar isolou a área, ouviu testemunhas e realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).