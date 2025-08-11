Jovem é executado a tiros enquanto comprava cigarro em distribuidora em Rio Branco

Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo (10), em frente a uma distribuidora localizada na Rua Quinze de Novembro, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Genilson estava de bicicleta, em frente à distribuidora Gela Guela, comprando cigarros, quando criminosos, a bordo de um veículo modelo Gol, de cor prata, se aproximaram, pararam o carro e, armados com um revólver e uma pistola, efetuaram cerca de dez disparos.

A vítima foi atingida por diversos projéteis nas costas, no braço, na lateral do abdômen e no peito. Mesmo ferido, ainda conseguiu percorrer aproximadamente 15 metros, caindo na entrada do terreno de uma residência. Após o ataque, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os socorristas chegaram, Genilson já estava morto.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e colheram informações com testemunhas. Em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca dos autores, mas ninguém foi localizado.

A Polícia acredita que o crime possa estar relacionado à disputa entre organizações criminosas.

O caso está, inicialmente, sob responsabilidade da equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).