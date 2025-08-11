12 de agosto de 2025
Jovem é executado a tiros enquanto comprava cigarro em distribuidora em Rio Branco

Vítima foi atingida por vários disparos. Criminosos pararam em um carro e efetuaram os tiros e depois fugiram

Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo (10), em frente a uma distribuidora localizada na Rua Quinze de Novembro, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro Belo Jardim/Foto: ContilNet

De acordo com informações da Polícia, Genilson estava de bicicleta, em frente à distribuidora Gela Guela, comprando cigarros, quando criminosos, a bordo de um veículo modelo Gol, de cor prata, se aproximaram, pararam o carro e, armados com um revólver e uma pistola, efetuaram cerca de dez disparos.

A vítima foi atingida por diversos projéteis nas costas, no braço, na lateral do abdômen e no peito. Mesmo ferido, ainda conseguiu percorrer aproximadamente 15 metros, caindo na entrada do terreno de uma residência. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Vítima foi atingida por vários disparos/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os socorristas chegaram, Genilson já estava morto.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e colheram informações com testemunhas. Em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca dos autores, mas ninguém foi localizado.

A Polícia acredita que o crime possa estar relacionado à disputa entre organizações criminosas.

O caso está, inicialmente, sob responsabilidade da equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

