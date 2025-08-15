Jovem investigado por homicídio é preso no Amazonas após fuga pelo Acre e Rondônia

Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas, de 18 anos, foi preso na terça-feira (12) em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, após ter fugido para o Acre e outros estados durante cinco meses. Ele é investigado pelo homicídio de Lucas Gabriel Silva de Lima, de 21 anos, ocorrido em março deste ano.

Segundo a Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, Lucas desapareceu no dia 6 de março e teve o corpo encontrado dois dias depois. Diego Natanael foi identificado como principal suspeito após investigações apontarem que ele e a vítima mantinham um relacionamento amoroso e passaram a ter conflitos quando a namorada do suspeito descobriu a relação.

O delegado John Castilho informou que Diego premeditou o homicídio e marcou um encontro com Lucas no Ramal do Calado, área de mata do município, onde desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, que morreu no local.

Castilho acrescentou que, após o crime, Diego fugiu pelo Acre e Rondônia e chegou a se deslocar para a Bolívia, tentando escapar da investigação. Ele foi monitorado durante cinco meses e preso ao retornar a Manacapuru, confessando o homicídio à polícia.