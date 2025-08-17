Jovens italianos visitam comunidade católica na zona rural de Rio Branco

No último sábado (16), a Pastoral da Juventude de Florença, na Itália, esteve em visita à comunidade “Uma Luz Surgiu Nossa Senhora Aparecida”, localizada no Ramal Belo Jardim, zona rural de Rio Branco.

A visita faz parte de um tour missionário que busca aproximar a juventude italiana da realidade amazônica, promovendo a troca de experiências culturais e religiosas. Ao todo, 18 pessoas integram a caravana, incluindo frei e freiras que acompanham os jovens.

A atividades foi conduzida pelas Servas de Maria Reparadora, que tem apresentado aos visitantes a vida comunitária do Acre, as celebrações religiosas locais e a vivência da juventude católica da região.

Além de conhecerem a comunidade do Belo Jardim, os jovens também terão a oportunidade de visitar outros municípios do estado, ampliando o contato com a cultura, a fé e as tradições do povo acreano.

Segundo os organizadores, a experiência busca fortalecer os laços de fraternidade entre as juventudes católicas do Brasil e da Itália, unindo-as na missão de evangelizar e de construir pontes de solidariedade.

Veja o vídeo: