13 de agosto de 2025
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: 'Porcaria'
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’

Sobremesa viral nas redes sociais recebeu elogios e críticas duras de Fogaça, Rizzo e Jacquin,

Fenômeno recente nas redes sociais, o “morango do amor” chegou à bancada do MasterChef Brasil e provocou reações opostas entre os jurados. Em um vídeo publicado no perfil oficial do reality gastronômico, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo provaram a sobremesa e deram suas opiniões — que variaram de elogios a críticas duras.

Logo antes de experimentar o doce, o chef francês não poupou palavras: “Tem coisa que eu não consigo entender na vida, gente. Morango, essa fruta, é tão maravilhosa, tão gostosa, tão boa. É a fruta das crianças, para que colocar essa m***a em cima dela?”, disparou Jacquin, arrancando risadas.

Jurados do MasterChef Brasil provam morango do amor e tem opiniões divergentes /Foto: Reprodução

Ao provar, Helena Rizzo aprovou o sabor, mas fez ressalvas: “Eu acho que esse brigadeiro poderia ter uma camada mais fininha e ter menos, porque fica bem doce. Até doeu o dente aqui.” Fogaça destacou que o doce estava “muito bem feito” e elogiou a combinação: “O morango, o sabor dele aparece bem, o brigadeiro em volta e a casquinha crocante.” Para ele, a receita “subiria ao mezanino”, referência aos competidores que avançam de fase no programa.

Já Jacquin manteve a crítica, dizendo que o doce “não subiria nem ao subsolo” e que, para ele, “não é confeitaria, não é sobremesa, é porcaria”. O contraste nas avaliações divertiu os internautas, que encheram os comentários com brincadeiras e defesas apaixonadas do doce.

