Justiça do Acre funciona em regime de plantão nesta segunda-feira por conta do Dia do Advogado

A escala de plantão pode ser consultada na aba “Plantão Judiciário” do portal oficial do TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) funcionará em regime de plantão nesta segunda-feira (11). Portanto, não haverá expediente nas unidades jurisdicionais e administrativas do Estado.

O regime de plantão ocorre em razão do feriado regimental que celebra o Dia do Advogado e o Dia do Magistrado.

Sede do TJAC/Foto: Reprodução

“Durante o feriado, os prazos processuais com início ou término em 11 de agosto serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. O TJAC funcionará em regime de plantão, garantindo atendimento exclusivo para casos urgentes”, informou o TJAC em nota.

A escala de plantão pode ser consultada na aba “Plantão Judiciário” do portal oficial ou diretamente pelo link: https://www.tjac.jus.br/spj/.

