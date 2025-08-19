Justiça nega pela 3ª vez liberdade a empresário preso com 103 kg de ouro

A Justiça negou, pela terceira vez, o pedido de liberdade do empresário Bruno Mendes de Jesus, de Rondônia, que foi preso com 103 kg de ouro em Roraima. A carga, avaliada em R$ 61 milhões, foi a maior apreensão já realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no país.

Detido em uma caminhonete onde também estavam sua esposa e o filho de 9 meses, Bruno teve seus pedidos de soltura recusados por instâncias como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa alegou que ele é pai e o responsável pelo sustento da família, e que a penitenciária de Roraima é perigosa.

No entanto, as negativas se basearam no fato de que as “condições pessoais” do empresário não justificam a soltura. O desembargador federal Marcus Vinicius Reis Bastos entendeu que a prisão preventiva deve ser mantida para evitar novos crimes, considerando o elevado valor do ouro, o risco de envolvimento com o crime organizado e a necessidade de preservar a integridade da investigação.

Bruno Mendes de Jesus continua preso na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, o maior presídio de Roraima.

Fonte: g1

Redigido por Contilnet.