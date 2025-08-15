Liverpool vence em estreia marcada por homenagens e racismo

O Liverpool, campeão da Premier League, estreou na temporada 2025/26 com uma vitória de 4 a 2 sobre o Bournemouth em um jogo com momentos de emoção e tensão. Antes da partida em Anfield, o clube prestou uma emocionante homenagem ao ex-jogador Diogo Jota e ao seu irmão André Silva, que faleceram em um acidente de carro. A torcida formou um mosaico com as iniciais dos atletas e entoou em coro a canção “You Will Never Walk Alone”.

No entanto, um episódio lamentável marcou a partida. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o jogador do Bournemouth, Antoine Semenyo, paralisou o jogo e acusou um torcedor do Liverpool de proferir ofensas racistas. Após a intervenção do árbitro e a retirada do torcedor do estádio, a partida foi retomada.

Apesar da paralisação, o time da casa abriu o placar com Ekitiké e Gakpo. A reação do Bournemouth veio com o próprio Semenyo, que marcou dois gols. O Liverpool, no entanto, garantiu a vitória com gols de Chiesa e Salah no final da partida.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.