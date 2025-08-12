12 de agosto de 2025
Longo e Tanizio atendem reivindicações de comunidades indígenas e extrativistas

O presidente da Cooperacre, José de Araújo, também marcou presença na agenda

Os deputados Pedro Longo e Tanizio Sá estiveram reunidos nesta segunda-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), com o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, e lideranças indígenas das etnias Manchineri e Jaminawa.

O presidente da Cooperacre, José de Araújo, também marcou presença na agenda.

Longo e Tanizio atendem reivindicações de comunidades indígenas e extrativistas/Foto: Reprodução

As reivindicações apresentadas pelo prefeito e pelos indígenas estão relacionadas à mudança dos limites territoriais dos municípios, além da situação do ramal do Icurian, que beneficia cerca de 4 a 5 mil pessoas que residem na região e precisa urgentemente de manutenção. Isso se deve às dificuldades enfrentadas para escoar a produção e para obter assistência de saúde.

Os deputados realizaram a reunião no âmbito da Comissão de Assuntos Indígenas, presidida pelo deputado Tanizio Sá.

“Foi uma reunião muito proveitosa. Eles têm diversos pleitos, incluindo questões sobre limites territoriais dentro da reserva, que precisam de revisão. As pessoas são atendidas por Assis Brasil, mas, tecnicamente, às vezes estão em outro município, como Sena Madureira ou Brasileia. Eles desejam uma revisão desses limites e, principalmente, a manutenção do ramal do Icurian, que não está recebendo a devida atenção nem pelo ICMBio, nem pela FUNAI, nem por nenhum dos órgãos que poderiam ajudar”, afirmou Longo.

Tanizio garantiu que as reivindicações feitas pelos indígenas e extrativistas devem ser atendidas, pois são de caráter humanitário.

“Não podemos permitir que esses grupos sofram dessa forma por causa de questões que o poder público pode e deve resolver. O que couber a esta casa fazer, nós faremos com toda certeza. É uma meta nossa a partir desta reunião”, concluiu.

