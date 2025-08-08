Lula chega ao Acre nesta sexta: veja agenda completa

Nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Rio Branco, capital do Acre, para uma cerimônia significativa que marcará o anúncio de investimentos do Governo Federal na região. O evento está programado para acontecer às 11h na sede da Cooperacre, localizada no Parque Industrial, no bairro Rosa Linda.

Durante a solenidade, Lula e sua equipe apresentarão uma série de ações voltadas para áreas essenciais como infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária. Um dos destaques da agenda será a retomada de obras e serviços na BR-364, uma via crucial para o escoamento da produção local, que promete impulsionar a economia da região.

Além do presidente, estarão presentes na cerimônia os ministros Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação), junto com outras autoridades federais e estaduais, como Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Antes do evento oficial, Lula optou por incluir uma visita pessoal à Casa de Acolhida Souza Araújo, situada às margens da BR-364. A instituição é reconhecida por seu trabalho de acolhimento a pessoas afetadas pela hanseníase, refletindo o compromisso do presidente com questões sociais.

Após cumprir sua agenda em Rio Branco, Lula seguirá para Rondônia.